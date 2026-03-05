Visite commentée du village de Saint Gervais s/Roubion suivie d’une dégustation place de l’Hopital Saint-Gervais-sur-Roubion
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-07-02 09:30:00
fin : 2026-07-02 11:45:00
2026-07-02 2026-08-06
Venez découvrir le village de Saint-Gervais-sur-Roubion le temps d’une visite commentée d’une durée de 1h30 qui sera suivie d’une dégustation de vin chez notre partenaire viticole.
place de l’Hopital Rendez-vous vers le banc Place de l’hôpital Saint-Gervais-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com
English :
Come and discover the village of Saint-Gervais-sur-Roubion on a 1h30 guided tour, followed by a wine tasting at our partner winery.
