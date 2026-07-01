Visite commentée du village et de l’église, Association les amis du vieux saint André, Saint-André-en-Royans

Informations pratiques

Visite commentée du village et de l’église 19 et 20 septembre Association les amis du vieux saint André Isère

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Nous proposons des visites guidées à la demande et des concerts dans l’Eglise.

Association les amis du vieux saint André 5 rue du Bourg 38680 Saint-André-en-Royans Saint-André-en-Royans 38680 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0670063286 http://www.amis-st-andre.com Le village de Saint-André-en-Royans a gardé les traces archéologiques de son passé. Nous pouvons retrouver les restes d’une chapelle du XIème siècle et son extension en grande chapelle du château au XIII siècle (contreforts de façade, ogives des vitraux, parvis de la chapelle seigneuriale…). En interprétant les murs rejointoyés des bâtiments communaux de l’ancienne mairie, nous découvrons les marques, dans le bâtiment, d’un couvent, école orphelinat pour filles des années 1750.

Ce village a la particularité d’être groupé autour du château du XIIe siècle.

Les Guerres de Religion ont brûlé en 1573 la première paroisse de la Roche et son église.

C’est ainsi que les villageois ont reconstruit avec leurs pierres leurs maisons dans l’enceinte du Château féodal.

L’église, inscrite aux Monuments Historiques, reconstruite en 1680 possède un plafond classé.

Ce plafond, en bois peint et à caissons, magnifiquement décoré en trompe-l’œil au-dessus du chœur donne lieu à une « interprétation symbolique ».

Sur les murs, des décors de gypseries, des pilastres, des arcs, des niches, autrefois très colorés, témoignent d’une grande richesse passée.

Elle possédait une « litre », bande funéraire seigneuriale, intérieure et extérieure.

Sur un fond noir, les blasons du Seigneur décédé étaient peints. Seules subsistent au Nord, des traces de blasons de la litre externe.

Il existait une litre interne dédiée aux femmes liées au Seigneur (épouse, mère, grand-mère…etc.).

Son clocher-mur, à trois arcades, est particulier pour la région.

Un parcours ludique patrimonial souligne et joue avec les traces du passé historique encore bien visibles.

Ce village, au passé mêlé de tout temps à l’histoire du Dauphiné, a été le fief de familles illustres, Les seigneurs de Royans les Guigues Dauphins du Dauphiné, les BERENGER, les SASSENAGE, les CLERMONT, les PRUNIER de SAINT ANDRE ainsi que les de LIONNE dont Hughes qui fut ministre de Louis XIV.

Durée 1 h Parking sur place

Nous proposons des visites guidées à la demande et des concerts dans l’Eglise.

©AVSA Association les « Amis du Vieux Saint André’