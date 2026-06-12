Les Angles

VISITE COMMENTEE DU VILLAGE

Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 16:30:00

fin : 2026-08-17 17:30:00

Date(s) :

2026-08-17

Découvrez l’histoire millénaire du vieux village des Angles avec Martine Boher, guide conférencière.

Rdv sur le parvis de la Mairie…

.

Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 62 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the thousand-year history of the old village of Les Angles with Martine Boher, a certified tour guide.

Meet at the town hall plaza…

L’événement VISITE COMMENTEE DU VILLAGE Les Angles a été mis à jour le 2026-06-12 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION