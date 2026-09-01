VISITE COMMENTÉE DU VILLAGE Lunas-les-Châteaux
dimanche 20 septembre 2026 · Lunas
Informations pratiques
Lunas-les-Châteaux
VISITE COMMENTÉE DU VILLAGE
1 Chemin de Redigardi Lunas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Pour les Journées Européènes du Patrimoine Visite commentée du village de Lunas-les-châteaux proposée par l’association les Amis de Lunas. Tout public, gratuit, sans inscriptions. Rdv devant l’Eglise.
Pour les Journées Européènes du Patrimoine Visite commentée du village de Lunas-les-châteaux proposée par l’association les Amis de Lunas. Tout public, gratuit, sans inscriptions.
RDV devant l’Eglise, prévoir bonnes chaussures (petit dénivelé) et eau .
1 Chemin de Redigardi Lunas-les-Châteaux 34650 Hérault Occitanie +33 4 67 23 76 67
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English :
For European Heritage Days: Guided tour of the village of Lunas-les-Châteaux organized by the association Les Amis de Lunas. Open to all, free, no registration required. Meet in front of the church.
L’événement VISITE COMMENTÉE DU VILLAGE Lunas-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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