Informations pratiques

Lunas-les-Châteaux

VISITE COMMENTÉE DU VILLAGE

1 Chemin de Redigardi Lunas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Pour les Journées Européènes du Patrimoine Visite commentée du village de Lunas-les-châteaux proposée par l’association les Amis de Lunas. Tout public, gratuit, sans inscriptions. Rdv devant l’Eglise.

Pour les Journées Européènes du Patrimoine Visite commentée du village de Lunas-les-châteaux proposée par l’association les Amis de Lunas. Tout public, gratuit, sans inscriptions.

RDV devant l’Eglise, prévoir bonnes chaussures (petit dénivelé) et eau .

1 Chemin de Redigardi Lunas-les-Châteaux 34650 Hérault Occitanie +33 4 67 23 76 67

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English :

For European Heritage Days: Guided tour of the village of Lunas-les-Châteaux organized by the association Les Amis de Lunas. Open to all, free, no registration required. Meet in front of the church.

L’événement VISITE COMMENTÉE DU VILLAGE Lunas-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB