Visite commentée du village, Temple de Brignon, Brignon

Informations pratiques

Visite commentée du village 19 et 20 septembre Temple de Brignon Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Conférence, visites guidées, marché local et restauration sur place.

Temple de Brignon 10 rue du temple 30190 brignon Brignon 30190 Gard Occitanie 0466832172 https://www.brignon.fr/ Visite commentée du site parking proche

Conférence ,visites guidées, marché local, restauration sur place

©mairie de brignon