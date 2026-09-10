AGENDA · Brignon
Visite commentée du village, Temple de Brignon, Brignon
samedi 19 septembre 2026 · Temple de Brignon · Brignon
Informations pratiques
Visite commentée du village 19 et 20 septembre Temple de Brignon Gard
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Conférence, visites guidées, marché local et restauration sur place.
Temple de Brignon 10 rue du temple 30190 brignon Brignon 30190 Gard Occitanie 0466832172 https://www.brignon.fr/ Visite commentée du site parking proche
Conférence ,visites guidées, marché local, restauration sur place
©mairie de brignon