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AGENDA · Brignon

Visite commentée du village, Temple de Brignon, Brignon

samedi 19 septembre 2026 · Temple de Brignon · Brignon

Visite commentée du village, Temple de Brignon, Brignon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Temple de Brignon
Adresse
10 rue du temple 30190 brignon
Ville
30190 Brignon
Département
Gard
Tarif
Gratuit.

Visite commentée du village 19 et 20 septembre Temple de Brignon Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Conférence, visites guidées, marché local et restauration sur place.

Temple de Brignon 10 rue du temple 30190 brignon Brignon 30190 Gard Occitanie 0466832172 https://www.brignon.fr/ Visite commentée du site parking proche
Conférence ,visites guidées, marché local, restauration sur place

©mairie de brignon