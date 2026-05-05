Visite commentée d’un abri antiaérien, Abris du Clos Savoiroux, Chambéry

Visite commentée d’un abri antiaérien 19 et 20 septembre Abris du Clos Savoiroux Savoie

40 personnes par session

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Evocation historique de la création des abris antiaériens dans le cadre de la défense passive de la seconde guerre mondiale

Abris du Clos Savoiroux Boulevard de Lémenc 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479854063 http://www.amisduvieuxchambéry.org [{« type »: « email », « value »: « amisduvieuxchambery@orange.fr »}] Près Parking Ravet – Arrêt de Bus à proximité

Journées européennes du patrimoine 2026

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