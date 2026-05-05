Visite commentée d’un abri antiaérien, Abris du Clos Savoiroux, Chambéry
Visite commentée d’un abri antiaérien, Abris du Clos Savoiroux, Chambéry samedi 19 septembre 2026.
Visite commentée d’un abri antiaérien 19 et 20 septembre Abris du Clos Savoiroux Savoie
40 personnes par session
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Evocation historique de la création des abris antiaériens dans le cadre de la défense passive de la seconde guerre mondiale
Abris du Clos Savoiroux Boulevard de Lémenc 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479854063 http://www.amisduvieuxchambéry.org [{« type »: « email », « value »: « amisduvieuxchambery@orange.fr »}] Près Parking Ravet – Arrêt de Bus à proximité
Journées européennes du patrimoine 2026
©Collection Amis du Vieux Chambéry
À voir aussi à Chambery (Savoie)
- Béret ou chapeau en feutre, Ateliers Octopodes, Chambéry 8 mai 2026
- Atelier feutrage à plat : fleur, tableau ou col, Ateliers Octopodes, Chambéry 8 mai 2026
- Atelier feutrage en volume : pingouin, cache-pot ou luminaire, Ateliers Octopodes, Chambéry 8 mai 2026
- Atelier Mensuel Aquarelle, Ateliers Octopodes, Chambéry 11 mai 2026
- pique-nique collectif des agents de la DDETSPP de la savoie, Chambéry, Chambéry 12 mai 2026