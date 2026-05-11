Vellevans

Visite commentée d’un atelier de tissage

Tissage de Séquanie Vellevans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:00:00

fin : 2026-08-22 11:00:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-22

En revisitant et métissant les techniques de tissage ancestrales les plus poussées, Tissage de Séquanie crée des objets textiles à l’esthétique épurée, élégante et intemporelle qui véhiculent l’âme de nos montagnes et replacent les fibres naturelles au cœur de nos habitats et de nos vies. Son fondateur, Guillaume Millot, vous accueille sur rendez-vous pour partager sa passion et vous faire découvrir les secrets des gestes d’antan. Sur réservation. .

Tissage de Séquanie Vellevans 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62

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English : Visite commentée d’un atelier de tissage

L’événement Visite commentée d’un atelier de tissage Vellevans a été mis à jour le 2026-05-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE