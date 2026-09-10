Visite commentée d’un cabinet d’architecture situé dans un bâtiment remarquable réhabilité, Atelier A, Architecture Ville et Lumière, Figeac

Informations pratiques

Visite commentée d’un cabinet d’architecture situé dans un bâtiment remarquable réhabilité 19 et 20 septembre Atelier A, Architecture Ville et Lumière Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Depuis près de neuf siècles, la maison située au 4, place Carnot accompagne l’histoire de Figeac. Construite au XIIᵉ siècle comme demeure de riches marchands, elle a vu se succéder commerçants, libraires et architectes.

Derrière ses façades se superposent aujourd’hui les traces du Moyen Âge, de la Renaissance et des époques modernes, faisant de cet édifice un véritable témoin de l’évolution du centre-bourg.

L’accès s’effectue à l’arrière du bâtiment, au 5, rue Séguier.

Atelier A, Architecture Ville et Lumière 5 rue séguier, 46100 FIGEAC Figeac 46100 Lot Occitanie

Depuis près de neuf siècles, la maison du 4 place Carnot accompagne l’histoire de Figeac. Construite au XIIème siècle comme demeure de riches marchands, elle a vu se succéder commerçants, libraires …

©Atelier A