Visite commentée d’un jardin forêt, Le jardin de Combechave, Malleret

Visite commentée d’un jardin forêt 6 et 7 juin Le jardin de Combechave Creuse

Nos amis les chiens ne sont pas admis, même tenus en laisse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T06:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T06:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Nous vous accompagnerons à la découverte d’un jardin forêt intimement mêlé à un paysage de prés, de bois et de ruisseaux. Milieux naturels diversifiés laissant entrevoir des jardins en devenir, au gré de l’imagination.

Le jardin de Combechave 23260 Malleret Malleret 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine 07 87 36 87 15 Dans le bocage creusois, héritage de la paysannerie d’autrefois, ce lieu de Combechave renaît à travers un élan de poésie et de résilience, dans un esprit de contemplation douce et de robustesse. L’arbre, comme protecteur de zones humides, accompagnateur de prairies, gardien du lieu, témoin du passé, lettre ouverte pour le futur… trouve ici toute sa place, peu importe son essence. Et sous les feuillées, plus ou moins hautes, plus ou moins denses, plus ou moins lumineuses, c’est au gré des chemins bordés de granit sur lequel s’appuient des fleurs et des plantes de tout genre, que le jardinier trouve la sienne, cherchant ainsi à faire du paysage et de son jardin, un ensemble indissociable… invitant à la promenade et capable de faire face à ce nouveau monde au climat fluctuant.

Superficie : à peine 1 hectare aménagé sur beaucoup plus vaste. Nos amis les chiens ne sont pas admis, même tenus en laisse.

« Combechave, un jardin-paysage où le temps se fait contemplation », raconté par Nicole et Bertrand.

©Bertrand Poirier