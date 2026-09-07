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Visite commentée d’une ancienne carrière de culture de champignons, Ancienne carrière de culture de champignons, Frontenac

samedi 19 septembre 2026 · Ancienne carrière de culture de champignons · Frontenac

Visite commentée d’une ancienne carrière de culture de champignons, Ancienne carrière de culture de champignons, Frontenac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ancienne carrière de culture de champignons
Adresse
Route du Moulin à vent 33760 Frontenac
Ville
33760 Frontenac
Département
Gironde
Tarif
Gratuit. Limité à 20 personnes.

Visite commentée d’une ancienne carrière de culture de champignons 19 et 20 septembre Ancienne carrière de culture de champignons Gironde

Gratuit. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite guidée d’une durée de 45 mn.

Ancienne carrière de culture de champignons Route du Moulin à vent 33760 Frontenac Frontenac 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0670148514
Visite guidée

©Monsieur Raffin

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