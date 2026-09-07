Visite commentée d’une ancienne carrière de culture de champignons, Ancienne carrière de culture de champignons, Frontenac

samedi 19 septembre 2026 · Ancienne carrière de culture de champignons · Frontenac

Informations pratiques

Visite commentée d’une ancienne carrière de culture de champignons 19 et 20 septembre Ancienne carrière de culture de champignons Gironde

Gratuit. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite guidée d’une durée de 45 mn.

Ancienne carrière de culture de champignons Route du Moulin à vent 33760 Frontenac Frontenac 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0670148514

Visite guidée

©Monsieur Raffin