AGENDA · Frontenac
Visite commentée d’une ancienne carrière de culture de champignons, Ancienne carrière de culture de champignons, Frontenac
samedi 19 septembre 2026 · Ancienne carrière de culture de champignons · Frontenac
Informations pratiques
Visite commentée d’une ancienne carrière de culture de champignons 19 et 20 septembre Ancienne carrière de culture de champignons Gironde
Gratuit. Limité à 20 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Visite guidée d’une durée de 45 mn.
Ancienne carrière de culture de champignons Route du Moulin à vent 33760 Frontenac Frontenac 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0670148514
Visite guidée
©Monsieur Raffin
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