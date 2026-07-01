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Visite commentée : églises des monts d’Alban, entre fresques et boiseries, Église de Lacalm, Le Fraysse

samedi 19 septembre 2026 · Église de Lacalm · Le Fraysse

Visite commentée : églises des monts d’Alban, entre fresques et boiseries, Église de Lacalm, Le Fraysse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église de Lacalm
Adresse
81430 Le Fraysse
Ville
81430 Le Fraysse
Département
Tarn
Tarif
Gratuit. Réservation conseillée.

Visite commentée : églises des monts d’Alban, entre fresques et boiseries 19 et 20 septembre Église de Lacalm Tarn

Gratuit. Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

L’église Notre-Dame d’Alban, véritable bible illustrée, abrite l’un des décors peints les plus aboutis du célèbre fresquiste Nicolaï Greschny.
L’église de Lacalm, située sur la commune du Fraysse et dédiée à saint Jean, présente quant à elle un ensemble remarquable de boiseries sculptées par Pierre Paul Laclau, classées au titre des Monuments historiques depuis 1959.

Laissez-vous enchanter par cet exceptionnel patrimoine religieux en vallée du Tarn.
En partenariat avec les mairies du Fraysse et d’Alban.
Durée : environ 2h. Prévoir 15 minutes de route entre les deux églises.
Réservation conseillée.

Église de Lacalm 81430 Le Fraysse Le Fraysse 81430 Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-vtma/evenements/jep-2026-eglises-des-monts-d-alban-entre-fresques-et-boiseries-19-septembre »}] Eglise de Lacalm, possédant des boiseries exceptionnelles de Pierre Paul Laclau
L’église Notre-Dame d’Alban, véritable bible illustrée, abrite l’un des décors peints les plus aboutis du célèbre fresquiste Nicolaï Greschny.

©OTVTMA