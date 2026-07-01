Visite commentée : églises des monts d’Alban, entre fresques et boiseries, Église de Lacalm, Le Fraysse

Informations pratiques

Visite commentée : églises des monts d’Alban, entre fresques et boiseries 19 et 20 septembre Église de Lacalm Tarn

Gratuit. Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

L’église Notre-Dame d’Alban, véritable bible illustrée, abrite l’un des décors peints les plus aboutis du célèbre fresquiste Nicolaï Greschny.

L’église de Lacalm, située sur la commune du Fraysse et dédiée à saint Jean, présente quant à elle un ensemble remarquable de boiseries sculptées par Pierre Paul Laclau, classées au titre des Monuments historiques depuis 1959.

Laissez-vous enchanter par cet exceptionnel patrimoine religieux en vallée du Tarn.

En partenariat avec les mairies du Fraysse et d’Alban.

Durée : environ 2h. Prévoir 15 minutes de route entre les deux églises.

Réservation conseillée.

Église de Lacalm 81430 Le Fraysse Le Fraysse 81430 Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-vtma/evenements/jep-2026-eglises-des-monts-d-alban-entre-fresques-et-boiseries-19-septembre »}] Eglise de Lacalm, possédant des boiseries exceptionnelles de Pierre Paul Laclau

L’église Notre-Dame d’Alban, véritable bible illustrée, abrite l’un des décors peints les plus aboutis du célèbre fresquiste Nicolaï Greschny.

©OTVTMA