Visite commentée : entre fresques et boiseries, deux églises atypiques des Monts d’Alban, Église Notre-Dame d’Alban, Alban

Informations pratiques

Visite commentée : entre fresques et boiseries, deux églises atypiques des Monts d’Alban 19 et 20 septembre Église Notre-Dame d’Alban Tarn

Gratuit. Sans réservation. Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

L’église Notre-Dame d’Alban, véritable bible illustrée, abrite l’un des décors peints les plus aboutis du célèbre fresquiste Nicolaï Greschny.

L’église Saint-Jean de Lacalm, située sur la commune du Fraysse, conserve quant à elle un remarquable ensemble de boiseries sculptées par Pierre-Paul Laclau, classées au titre des Monuments historiques depuis 1959.

Laissez-vous séduire par cet exceptionnel patrimoine religieux de la vallée du Tarn.

Visites proposées en partenariat avec les offices de tourisme d’Albi, de la Vallée du Tarn et des Monts de l’Albigeois, ainsi qu’avec les communes d’Alban et du Fraysse.

À partir de 8 ans.

Église Notre-Dame d’Alban Pl. de l’Église, 81250 Alban Alban 81250 Tarn Occitanie

L’église Notre-Dame d’Alban, véritable bible illustrée, abrite l’un des décors peints les plus aboutis du célèbre fresquiste Nicolaï Greschny. Celle de Lacalm, située sur la commune du Fraysse et à à…

©Vallée du Tarn et Monts de l’Albigeois