Visite commentée Épier Épineau Rue des écoles Épineau-les-Voves

Épineau-les-Voves

Visite commentée Épier Épineau

Rue des écoles Parking du cimetière Épineau-les-Voves Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:30:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Avant de devenir une seule et même commune, Épineau et Les Voves ont longtemps écrit leur histoire côte à côte. Entre catastrophes naturelles, vieilles familles et traditions rurales, le village recèle bien des secrets.

Découvrez qui d’Épineau ou des Voves possédait l’église la plus importante. Derrière les pierres et les paysages se cachent des histoires parfois surprenantes qui ont forgé l’identité du village.

Le parcours vous mènera également au cœur du domaine du Poney-Club de la Source. Installé dans une grande demeure de la fin du XVIIIᵉ siècle avec ses dépendances entièrement rénovées, le site s’étend au sein d’un vaste parc arboré aux arbres séculaires. Aujourd’hui, chevaux et poneys y accueillent cavaliers débutants ou confirmés dans un cadre propice à l’évasion et à la découverte.

À travers son patrimoine, ses petits chemins, ses anecdotes locales et la mémoire de ses habitants, explorez les rues d’Épineau-les-Voves pour mieux comprendre l’histoire épineuse de ce village. .

Rue des écoles Parking du cimetière Épineau-les-Voves 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 80 03 70 ot.migennes@wanadoo.fr

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English : Visite commentée Épier Épineau

L’événement Visite commentée Épier Épineau Épineau-les-Voves a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Migennes