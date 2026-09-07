Visite commentée et projection rétrospective de l’histoire du Boissier et du Train vert à la Clinique de la Chesnaie, Clinique de la Chesnaie, Villelouet

Informations pratiques

Visite commentée et projection rétrospective de l’histoire du Boissier et du Train vert à la Clinique de la Chesnaie Samedi 19 septembre, 14h00, 17h00 Clinique de la Chesnaie Loir-et-Cher

INSCRIPTIONS A PARTIR DU 07/09 – Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Le Boissier et le Train Vert sont deux monuments historiques insolites du patrimoine du 20e siècle, au sein d’une clinique psychiatrique. C’est l’histoire de deux chantiers extraordinaires de construction tant dans la méthode que par les techniques employées, et d’un patrimoine en cours de rénovation.

Visite commentée par Chilpéric de Boiscuillé, architecte des deux monuments, et Magalie Tostain du Club de La Chesnaie.

Clinique de la Chesnaie La Chesnaie, 41120 Chailles Villelouet 41120 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 79 48 27 https://chesnaie.com [{« type »: « email », « value »: « vah@blois.fr »}] Clinique fondée en 1956 par le docteur Jeangirard, s’insérant dans le mouvement de psychothérapie institutionnelle apparu après la Libération. L’utilisation de matériaux de récupération participe à la conception de l’architecte suisse Boiscuillé. La clinique comporte une école de psychiatrie institutionnelle, ainsi qu’une antenne de l’école spéciale d’architecture qui a pour mission l’étude et la réalisation des bâtiments nécessaires. Ont été construits ainsi un foyer-salle de réunion et un atelier d’ergothérapie. Le second programme, l’Orient-Express hôtel, comporte un bâtiment pour les stagiaires psychothérapeutes, système conçu à partir de wagons de première classe datant de 1928. Le Boissier et le Train Vert sont classés monuments historiques.

Le Boissier et le Train Vert sont deux monuments historiques insolites du patrimoine du 20ᵉ siècle, au sein d’une clinique psychiatrique.

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