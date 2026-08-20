Visite commentée exceptionnelle du centre de formation, Cité internationale de la tapisserie, Aubusson

Informations pratiques

Visite commentée exceptionnelle du centre de formation 19 et 20 septembre Cité internationale de la tapisserie Creuse

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

De 10h à 18h, profitez de l’ouverture exceptionnelle du Centre de formation, situé au 3e étage.

Cité internationale de la tapisserie Rue William Dumazet, 23200 Aubusson, France Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine 0555666666 https://www.cite-tapisserie.fr Le nouveau parcours d’exposition de la Cité internationale de la tapisserie occupe environ 1.200 m2. La scénographie en trois espaces est signée Frédérique Paoletti et Catherine Rouland. Elle est complétée par une plateforme de création contemporaine.

De 10h à 18h, profitez de l’ouverture exceptionnelle du Centre de formation (Centre de formation situé au 3ème étage).

Détail de la tapisserie installation « George » d’après l’œuvre de Françoise Pétrovitch ©Cité internationale de la tapisserie ©Nicolas Roger