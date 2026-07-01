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AGENDA · Montlivault

Visite commentée extérieurs et parc, Château de Montlivault, Montlivault

samedi 19 septembre 2026 · Château de Montlivault · Montlivault

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Montlivault
Adresse
33 Grande-Rue, 41350 Montlivault
Ville
41350 Montlivault
Département
Loir-et-Cher

Visite commentée extérieurs et parc 19 et 20 septembre Château de Montlivault Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite commentée des extérieurs du château, et du parc avec chapelle, auditoire de justice, lavoir et voitures anciennes.

Château de Montlivault 33 Grande-Rue, 41350 Montlivault Montlivault 41350 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 06 07 70 61 19 Château construit au cours des XVIIe et XVIIIe siècles.
Visite commentée des extérieurs du château, et du parc avec chapelle, auditoire de justice, lavoir et voitures anciennes.