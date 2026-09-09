Visite commentée : Faudoas au fil du temps, Mairie de Faudoas, Faudoas

Informations pratiques

Visite commentée : Faudoas au fil du temps Samedi 19 septembre, 17h00 Mairie de Faudoas Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Ancien village fortifié situé sur un promontoire de la Lomagne gasconne, Faudoas conserve aujourd’hui encore de nombreuses traces de son passé. Partez à leur découverte en compagnie d’une architecte du CAUE 82 et de l’un de ses habitants, passionné d’histoire et amoureux de son village.

Poursuivez cette balade commentée par une visite libre de l’église Saint-Laurent, de ses remarquables fresques intérieures et de ses vitraux.

Dès 19h, prolongez votre après-midi sous la halle et les anciens couverts, dans une ambiance chaleureuse et festive. Au programme : exposition de peintures d’artistes locaux et récital de Liora, chanteuse lomagnole.

Restauration possible, sur réservation, au restaurant « O Bon Vivant », situé au cœur du village.

Visites et animations gratuites, sans réservation.

Mairie de Faudoas 82500 Faudoas Faudoas 82500 Tarn-et-Garonne Occitanie

Ancien village fortifié, en promontoire, sur la Lomagne Gascogne, le village de Faudoas, abrite aujourd’hui encore de nombreuses traces de son passé. Partez à leur découverte en compagnie d’une du 82…

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