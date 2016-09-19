Visite commentée : Grandmont en péril, Abbaye de Grandmont, Saint-Sylvestre

Informations pratiques

Visite commentée : Grandmont en péril 19 et 20 septembre Abbaye de Grandmont Haute-Vienne

Gratuit. Sans réservation. Aucune condition particulière.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Samedi 19 septembre à 14h30

Visite guidée des vestiges du cloître médiéval de l’abbaye de Grandmont par le professeur Racinet, directeur des fouilles. Récemment mis au jour lors de campagnes de fouilles programmées, ce cloître compte parmi les plus vastes de France.

Aujourd’hui menacés par les dégradations liées au climat, les vestiges ont déjà fait l’objet d’un réenfouissement partiel. Cette visite permettra de mieux comprendre les enjeux de conservation et de valorisation de ce site patrimonial en péril.

Samedi 19 septembre à 16h

Visite du village de La Chèze, une création monastique.

Rendez-vous au village.

Dimanche 20 septembre à 14h30

Conférence de présentation du circuit patrimonial « Grandmont et son Trésor en Limousin ».

Dimanche 20 septembre à 16h

Promenade à la découverte du « fauteuil du guetteur », lieu emblématique de la légende grandmontaine.

Abbaye de Grandmont Place de l’Abbaye, 87240 Saint-Sylvestre, France Saint-Sylvestre 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555713366 https://sassag.com A la mort de l’ermite Étienne en 1124, canonisé en 1189, ses disciples s’installent dans un lieu isolé, Grandmont. Une première église est consacrée en 1166. Avec le soutien des Plantagenets, rois d’Angleterre et ducs d’Aquitaine, un somptueux monastère médiéval est construit. Après une période faste, le monastère sort très affaibli des guerres de religion. Une tentative de réforme ne réussit pas. Les bâtiments médiévaux sont vétustes et inadaptés. Au milieu du XVIIIe siècle, la construction d’une nouvelle abbaye est décidée mais l’ordre est supprimé et le chantier reste inachevé. Vers 1820, les bâtiments abandonnés servent de carrière de pierre à un entrepreneur de Limoges. Il ne reste plus rien !

En 2013 commence une fouille programmée, organisée chaque mois de juillet sous la tutelle de la DRAC. Des vestiges importants du monastère médiéval sont miraculeusement découverts. L’interruption de la reconstruction a sauvé la moitié du monastère médiéval de la destruction. Accessible en véhicule particulier.

Samedi 19/9 à 14h30: Visite guidée par le professeur Racinet, directeur des fouilles, des vestiges importants du cloître médiéval de l’abbaye de Grandmont, l’un des plus grands de France, inconnu son…

©andré Larigauderie