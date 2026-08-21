Visite commentée « Histoire et Archéologie », Citadelle du Château-d’Oléron, Le Château-d’Oléron

Informations pratiques

Visite commentée « Histoire et Archéologie » Samedi 19 septembre, 10h00 Citadelle du Château-d’Oléron Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Visites accompagnées et largement documentées du site sur lequel est implantée la citadelle, menées par un chercheur casteloléronais.

De la Préhistoire au Moyen Âge, en passant par le Paléolithique, le Néolithique et l’époque romaine, ces visites s’appuient sur les découvertes les plus récentes.

Une découverte destinée aux visiteurs curieux, désireux d’approfondir l’histoire du site.

Citadelle du Château-d’Oléron Avenue de la Citadelle, 17480 Le Château-d’Oléron, France Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine https://www.ile-oleron-marennes.com/preparer-mes-vacances/quoi-faire/patrimoine-et-musees/citadelle-du-chateau-d-oleron Richelieu ordonna sa construction en 1630 sur les vestiges de l’ancien château médiéval.

L’ouvrage fut achevé sous les ordres de Sébastien Le Prestre de Vauban.

Entre temps, la vocation de la place forte avait changé. Elle venait dorénavant s’insérer dans le système de défense de l’Arsenal Royal de Rochefort, ordonné par Colbert en 1666. A partir de 1689, la construction des ouvrages à cornes, du côté du marais, entraîne l’expropriation d’une partie de la ville.

En 1700, une nouvelle ville est structurée au sein de la nouvelle enceinte fortifiée, selon un plan à damier et autour de la place d’armes. Forteresse à la fonction défensive, la citadelle a également abrité des corps de disciplinaires, des internés civils et religieux pendant la terreur, et des prisonniers politiques en 1870. Le 17 avril 1945, un bombardement aérien, détruit nombres d’éléments de la citadelle. La place forte sera remise en état à partir de 1988. Elle abrite aujourd’hui des salles d’exposition et accueille des manifestations culturelles. Parking.

Visites accompagnées, largement documentées du site où est implantée la citadelle, par un chercheur casteloleronais, couvrant toutes les époques.

©Cliché Jacky Fonteneau