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Danse country suivi du Solär Club Le Château-d’Oléron

Danse country suivi du Solär Club Le Château-d’Oléron mercredi 26 août 2026.

Adresse : Place de la République

Ville : 17480 Le Château-d'Oléron

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Le Château-d’Oléron

Danse country suivi du Solär Club

Place de la République Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 18:00:00
fin : 2026-08-26 22:30:00

Date(s) :
2026-08-26

Chaque mercredi au Château, rendez-vous à partir de 18h30 pour des jeux avec Lud’Oléron, un concert, un marché de nuit, buvette et petite restauration.
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Place de la République Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23 

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English :

Every Wednesday at the Château, from 6:30pm, enjoy games with Lud’Oléron, a concert, a night market, refreshments and snacks.

L’événement Danse country suivi du Solär Club Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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