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Sites en Scène Festiv’Arts Ø Château Citadelle Le Château-d’Oléron

Sites en Scène Festiv’Arts Ø Château Citadelle Le Château-d’Oléron mercredi 12 août 2026.

Lieu : Citadelle

Adresse : Avenue de la Citadelle

Ville : 17480 Le Château-d'Oléron

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Le Château-d’Oléron

Sites en Scène Festiv’Arts Ø Château

Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:00:00
fin : 2026-08-12 00:00:00

Date(s) :
2026-08-12

A la découverte des arts de la rue pendant 1 journée de fête !!! venez à la rencontre d’artistes, de pyrotechnie, de la musique, du théâtre et autres surprises lors de ce festival à ciel ouvert dans un site exceptionnel !
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Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23  le-chateau-oleron-tourisme@marennes-oleron.com

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English :

Discover the street arts during 1 day of festivities! Come and meet artists, pyrotechnics, music, theater and other surprises during this open-air festival in an exceptional site!

L’événement Sites en Scène Festiv’Arts Ø Château Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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