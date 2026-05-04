Sites en Scène Festiv’Arts Ø Château Citadelle Le Château-d’Oléron
Sites en Scène Festiv’Arts Ø Château Citadelle Le Château-d’Oléron mercredi 12 août 2026.
Le Château-d’Oléron
Sites en Scène Festiv’Arts Ø Château
Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:00:00
fin : 2026-08-12 00:00:00
Date(s) :
2026-08-12
A la découverte des arts de la rue pendant 1 journée de fête !!! venez à la rencontre d’artistes, de pyrotechnie, de la musique, du théâtre et autres surprises lors de ce festival à ciel ouvert dans un site exceptionnel !
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Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23 le-chateau-oleron-tourisme@marennes-oleron.com
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English :
Discover the street arts during 1 day of festivities! Come and meet artists, pyrotechnics, music, theater and other surprises during this open-air festival in an exceptional site!
L’événement Sites en Scène Festiv’Arts Ø Château Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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