Informations pratiques

Le Château-d’Oléron

Fête de l’huître et du Pineau en août

Avenue du port Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 17:00:00

fin : 2026-08-16 00:00:00

Date(s) :

2026-08-16

A partir de 17h, dégustation de produits locaux (églades de moules, moules marinières, huîtres, saucisses, merguez, frites, hot dog, sandwichs, buvette) animations, suivies d’un bal et d’un feu d’artifice si la météo le permet.

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Avenue du port Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 60 51 le-chateau-oleron-tourisme@marennes-oleron.com

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English : Oyster and Pineau Festival in August

From 5 p.m., tasting of local products (mussels, mussels marinière, oysters, sausages, merguez, French fries, hot dogs, sandwiches, refreshments), followed by a dance and fireworks, weather permitting.

L’événement Fête de l’huître et du Pineau en août Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes