Fête de l’huître et du Pineau en août Le Château-d’Oléron
dimanche 16 août 2026 · Le Château-d'Oléron
Informations pratiques
Le Château-d’Oléron
Fête de l’huître et du Pineau en août
Avenue du port Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 17:00:00
fin : 2026-08-16 00:00:00
Date(s) :
2026-08-16
A partir de 17h, dégustation de produits locaux (églades de moules, moules marinières, huîtres, saucisses, merguez, frites, hot dog, sandwichs, buvette) animations, suivies d’un bal et d’un feu d’artifice si la météo le permet.
.
Avenue du port Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 60 51 le-chateau-oleron-tourisme@marennes-oleron.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Oyster and Pineau Festival in August
From 5 p.m., tasting of local products (mussels, mussels marinière, oysters, sausages, merguez, French fries, hot dogs, sandwiches, refreshments), followed by a dance and fireworks, weather permitting.
L’événement Fête de l’huître et du Pineau en août Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
À voir aussi à Le Château-d'Oléron (Charente-Maritime)
- Exposition de photographies Pierre Callandreau cabane 14 Le Château-d’Oléron 13 juillet 2026
- Exposition de créations de livres Fabienne Vergne cabane 14 Le Château-d’Oléron 13 juillet 2026
- Fête nationale et feu d’artifice Le Château-d’Oléron 14 juillet 2026
- Linogravure imprime ton tee shirt de l’été. Elisa Boche Affabulette Le Château-d’Oléron 15 juillet 2026
- Présentation danse puis duo voix/guitare suivi de Jodie Moore Le Château-d’Oléron 15 juillet 2026