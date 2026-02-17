Visite commentée Histoire et Patrimoine à Besayes RDV Parking derrière la salle des fêtes Bésayes
Visite commentée Histoire et Patrimoine à Besayes dimanche 29 mars 2026.
Le Village Bésayes Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-03-29 10:30:00
fin : 2026-03-29 10:30:00
2026-03-29
Établi sur l’emplacement d’un prieuré bénédictin remontant à l’époque médiévale, Bésayes est à l’origine un petit fief à l’habitat groupé autour de son église.
Ce circuit présentera le patrimoine, la petite et la grande histoire de Bésayes.
+33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
English :
Established on the site of a Benedictine priory dating back to medieval times, Bésayes was originally a small fiefdom with a settlement clustered around its church.
This tour will introduce you to Bésayes? heritage and history.
