Visite commentée Histoire et Patrimoine à Besayes RDV Parking derrière la salle des fêtes Bésayes

Visite commentée Histoire et Patrimoine à Besayes

RDV Parking derrière la salle des fêtes Le Village Bésayes Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:30:00

fin : 2026-03-29 10:30:00

Date(s) :

2026-03-29

Établi sur l’emplacement d’un prieuré bénédictin remontant à l’époque médiévale, Bésayes est à l’origine un petit fief à l’habitat groupé autour de son église.



Ce circuit présentera le patrimoine, la petite et la grande histoire de Bésayes.

.

RDV Parking derrière la salle des fêtes Le Village Bésayes 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

Established on the site of a Benedictine priory dating back to medieval times, Bésayes was originally a small fiefdom with a settlement clustered around its church.



This tour will introduce you to Bésayes? heritage and history.

