Visite commentée : inauguration de la France Design Week, ALKI, Larressore

Informations pratiques

Visite commentée : inauguration de la France Design Week Samedi 19 septembre, 18h00 ALKI Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

À l’occasion de la France Design Week 2026 et dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, Alki ouvre les portes de son atelier à Larressore pour accueillir l’inauguration de la France Design Week Nouvelle-Aquitaine.

Cette journée de lancement réunira les acteurs du design, de la création et du patrimoine autour d’un programme mêlant découverte, rencontres et échanges, au cœur d’un lieu emblématique du design basque contemporain.

La journée sera notamment marquée par la présentation du livre et du projet Hemendik, qui mettent en lumière l’histoire, les usages et les savoir-faire liés aux objets emblématiques du Pays basque. À travers ce projet, design, artisanat, industrie et patrimoine dialoguent pour raconter un territoire et ses évolutions.

Au programme : ouverture de la France Design Week Nouvelle-Aquitaine, présentation des événements de la programmation régionale par leurs organisateurs, découverte du projet Hemendik, visite des espaces de production et du site d’Alki, temps d’échanges entre professionnels, institutions, étudiants et acteurs culturels, puis cocktail dînatoire.

Cette inauguration sera l’occasion de découvrir la programmation régionale de la France Design Week, de rencontrer celles et ceux qui font vivre le design en Nouvelle-Aquitaine et de partager un moment convivial autour des liens entre création, savoir-faire et patrimoine.

ALKI 133 Pelenborda Lan Eremuko Bidea, 64480 Larressore Larressore 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559930307

À l’occasion de la France Design Week 2026 et dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, **Alki ouvre les portes de son atelier** à Larressore pour accueillir l’inauguration de la France …

©Alki