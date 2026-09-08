Visite commentée : « Jeux de r(é)ole », Esplanade Charles de Gaulle, La Réole

Informations pratiques

Visite commentée : « Jeux de r(é)ole » Samedi 19 septembre, 17h00 Esplanade Charles de Gaulle Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Jeux de R(é)ole : une (re)découverte de la ville de La Réole qui vous invite à participer, à exercer vos talents d’artiste et à expérimenter le patrimoine de manière ludique et incarnée.

Esplanade Charles de Gaulle 1 Esplanade Charles de Gaulle 33190 La Réole La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Jeux de r(é)ole une (re)découverte de la ville de La Réole, où vous serez amené à participer, à exercer vos talents d’artistes, bref, à expérimenter d’une manière ludique et incarnée

©Bayle-Videau