Visite commentée : « Jeux de r(é)ole », Esplanade Charles de Gaulle, La Réole
samedi 19 septembre 2026 · Esplanade Charles de Gaulle · La Réole
Informations pratiques
Visite commentée : « Jeux de r(é)ole » Samedi 19 septembre, 17h00 Esplanade Charles de Gaulle Gironde
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Jeux de R(é)ole : une (re)découverte de la ville de La Réole qui vous invite à participer, à exercer vos talents d’artiste et à expérimenter le patrimoine de manière ludique et incarnée.
Esplanade Charles de Gaulle 1 Esplanade Charles de Gaulle 33190 La Réole La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Jeux de r(é)ole une (re)découverte de la ville de La Réole, où vous serez amené à participer, à exercer vos talents d’artistes, bref, à expérimenter d’une manière ludique et incarnée
©Bayle-Videau
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