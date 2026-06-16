Visite commentée La cité fortifiée imprenable ! Place des Casernes Navarrenx
Visite commentée La cité fortifiée imprenable ! Place des Casernes Navarrenx vendredi 9 octobre 2026.
Navarrenx
Visite commentée La cité fortifiée imprenable !
Place des Casernes Devant l’Office de tourisme Navarrenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 14:30:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Bastide dès le XIVème siècle, il va falloir attendre le règne d’Henri II d’Albret, grand-père du roi Henri IV, pour voir débuter la construction de ses impressionnantes fortifications en 1538 d’après les plans d’un ingénieur italien. 10 ans de construction, 1,7 km de long, d’une hauteur de 10 mètres, ces remparts sont réputés impénétrables et révolutionnaires. Découvrez la place forte du Béarn au XVIème siècle avec tous ces lieux stratégiques poudrière, casernes, arsenal, contre mines, fontaine militaire… Un petit tour de ronde, ça vous dit ? .
Place des Casernes Devant l’Office de tourisme Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 00 33 contact@bearndesgaves.com
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L’événement Visite commentée La cité fortifiée imprenable ! Navarrenx a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Béarn des Gaves
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