Visite commentée La tête dans les girouettes Parking des Carrières Laroche-Saint-Cydroine mardi 28 juillet 2026.

Laroche-Saint-Cydroine

Visite commentée La tête dans les girouettes

Parking des Carrières 48 rue Emile Tabarant Laroche-Saint-Cydroine Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 09:30:00

fin : 2026-07-28 12:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Levez les yeux ! À Laroche-Saint-Cydroine, les girouettes veillent sur les toits, les jardins et les balcons depuis des générations. Coq, cigogne, chauve-souris, jeune femme dans le vent et bien d’autres silhouettes racontent à leur manière l’histoire de cet objet du quotidien devenu symbole, œuvre d’art et repère pour les habitants. Au cours de cette visite, apprenez à décrypter leur signification et découvrez comment les girouettes ont traversé les siècles sans jamais perdre leur pouvoir de fascination.

Mais Laroche-Saint-Cydroine ne se résume pas à l’art du vent. Vous croiserez notamment des lieux qui ont nourri les légendes locales au fil des générations. L’impressionnante église Saint-Cydroine, classée Monument Historique pour son architecture romane remarquable et son clocher octogonal reconnaissable entre tous.

Exceptionnellement, les portes de la chapelle des Écoles vous seront ouvertes. Située le long de l’Yonne, cette discrète chapelle de style néogothique, construite au XIXᵉ siècle conserve tout le charme des petits édifices religieux de campagne.

Une promenade originale où la curiosité se porte aussi bien vers les toits que vers les pierres chargées d’histoire. .

Parking des Carrières 48 rue Emile Tabarant Laroche-Saint-Cydroine 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 80 03 70 ot.migennes@wanadoo.fr

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L’événement Visite commentée La tête dans les girouettes Laroche-Saint-Cydroine a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Migennes