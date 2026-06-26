Lahontan

Visite commentée Lahontan, petit village et grands hommes

Devant la mairie de Lahontan Lahontan Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 17:00:00

fin : 2026-08-10 18:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Parcourez le village de Lahontan avec Jean, votre guide, pour découvrir les 3 hommes célèbres qui ont marqué son histoire en flânant dans les rues bordées de maisons béarnaises typiques. Montaigne qui y possédait des terres et évoque les lahontannais dans Les Essais. Le Baron de Lahontan qui s’est ruiné en essayant de rendre le gave navigable jusqu’à Bayonne. Le général Gilbert-Julian Vinot, général d’armée de Napoléon, blessé à la bataille, venu en convalescence à Lahontan où il meurt le 6 juin 1838. Une visite qui remonte le temps et ne manque pas d’anecdotes ! .

Devant la mairie de Lahontan Lahontan 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 31 83 41

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English : Visite commentée Lahontan, petit village et grands hommes

L’événement Visite commentée Lahontan, petit village et grands hommes Lahontan a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Béarn des Gaves