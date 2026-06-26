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Visite commentée Lahontan, petit village et grands hommes Lahontan

Visite commentée Lahontan, petit village et grands hommes Lahontan

Visite commentée Lahontan, petit village et grands hommes Lahontan lundi 10 août 2026.

Adresse
Devant la mairie de Lahontan
Ville
64270 Lahontan
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
lundi 10 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif
Gratuit

Lahontan

Visite commentée Lahontan, petit village et grands hommes

Devant la mairie de Lahontan Lahontan Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 17:00:00
fin : 2026-08-10 18:00:00

Date(s) :
2026-08-10

Parcourez le village de Lahontan avec Jean, votre guide, pour découvrir les 3 hommes célèbres qui ont marqué son histoire en flânant dans les rues bordées de maisons béarnaises typiques. Montaigne qui y possédait des terres et évoque les lahontannais dans Les Essais. Le Baron de Lahontan qui s’est ruiné en essayant de rendre le gave navigable jusqu’à Bayonne. Le général Gilbert-Julian Vinot, général d’armée de Napoléon, blessé à la bataille, venu en convalescence à Lahontan où il meurt le 6 juin 1838. Une visite qui remonte le temps et ne manque pas d’anecdotes !   .

Devant la mairie de Lahontan Lahontan 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 31 83 41 

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English : Visite commentée Lahontan, petit village et grands hommes

L’événement Visite commentée Lahontan, petit village et grands hommes Lahontan a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Béarn des Gaves

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