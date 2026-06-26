Visite commentée Lahontan, petit village et grands hommes Lahontan
Visite commentée Lahontan, petit village et grands hommes Lahontan lundi 24 août 2026.
Lahontan
Visite commentée Lahontan, petit village et grands hommes
Devant la mairie de Lahontan Lahontan Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 17:00:00
fin : 2026-08-24 18:00:00
Date(s) :
2026-08-24
Parcourez le village de Lahontan avec Jean, votre guide, pour découvrir les 3 hommes célèbres qui ont marqué son histoire en flânant dans les rues bordées de maisons béarnaises typiques. Montaigne qui y possédait des terres et évoque les lahontannais dans Les Essais. Le Baron de Lahontan qui s’est ruiné en essayant de rendre le gave navigable jusqu’à Bayonne. Le général Gilbert-Julian Vinot, général d’armée de Napoléon, blessé à la bataille, venu en convalescence à Lahontan où il meurt le 6 juin 1838. Une visite qui remonte le temps et ne manque pas d’anecdotes ! .
Devant la mairie de Lahontan Lahontan 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 31 83 41
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English : Visite commentée Lahontan, petit village et grands hommes
L’événement Visite commentée Lahontan, petit village et grands hommes Lahontan a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Béarn des Gaves
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