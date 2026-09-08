Visite commentée : l’architecture des Ulis, Espace Culturel Boris Vian, Les Ulis

Informations pratiques

Visite commentée : l’architecture des Ulis Samedi 17 octobre, 10h30 Espace Culturel Boris Vian Essonne

Limité à 25 personnes. Payant, tarif : 9,50€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

La toute dernière commune construite en Essonne se trouve à Paris-Saclay ! A l’occasion des journées nationales de l’architecture, suivez-nous à la découverte des Ulis.

Les Ulis est née en 1977 d’une zone urbaine prioritaire (ZUP) créée entre les villes de Bures-sur-Yvette et d’Orsay. Les architectes en chef, Robert Camelot et François Prieur ont alors imaginé une ville à l’esthétique moderniste. La ville est fière de compter 11 édifices ou ensembles labellisés en 2024, Architecture Contemporaine Remarquable. Suivez Aurélie Erlich dans cette exploration urbaine sur le thème de l’architecture moderne.

Cette visite comprend de la marche, il faut être en bonne forme et porter des chaussures adaptées.

Inscription obligatoire sur www.destination-paris-saclay.com

Espace Culturel Boris Vian 1 rue Morvan 91940 Les Ulis Les Ulis 91940 Périgord Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-paris-saclay.com/fr/fiche/fete-et-manifestation/visite-commentee-l-architecture-des-ulis-les-ulis_TFO7893622/ »}] [{« link »: « http://www.destination-paris-saclay.com »}]

La toute dernière commune construite en Essonne se trouve à Paris-Saclay ! A l’occasion des journées nationales de l’architecture, suivez-nous à la découverte des Ulis.

©mairie des Ulis