Visite commentée : le château de Lascours, Château de Lascours, Boisset-et-Gaujac

Informations pratiques

Visite commentée : le château de Lascours Dimanche 20 septembre, 15h00, 17h00 Château de Lascours Gard

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Découvrez l’histoire et l’avenir d’un lieu de mémoire et de création à travers son orangerie, le Castelnau, le Grand Platane et les bambouseraies.

Le parcours invite également à découvrir des œuvres réalisées en résonance avec l’architecture et le site, signées Paul Andreu, Jean-Loup Champion, Jérôme Conscience, Parvine Curie, Stéphane Erouane Dumas, Jean-Pierre Formica, Hubert Le Gall, Nils-Udo, François Stahly et Bernar Venet.

Château de Lascours 6300 route de la Draille, 30140 Boisset-et-Gaujac Boisset-et-Gaujac 30140 Gard Occitanie 06 80 58 42 95 https://domainedelascours.fr/ https://www.instagram.com/chateaudelascours/;https://www.facebook.com/domainedelascours/ [{« type »: « email », « value »: « contact@domainedelascours.fr »}] Le Domaine de Lascours accueille une collection d’art, des archives et des événements culturels, tout en invitant des artistes à créer des œuvres in situ, au cœur d’un parc de 60 hectares d’intérêt historique et botanique, aujourd’hui en pleine renaissance.

Découvrez l’histoire et l’avenir de ce lieu de mémoire et de création, à travers ses différents espaces emblématiques : l’Orangerie, le Castelnau, le Grand Platane, les bambouseraies, ainsi que le parc de sculptures. Au pont de Lézan prendre la grande allée de platanes.

Découvrez l’histoire et l’avenir d’un lieu de mémoire et de création : Orangerie, Castelnau, Grand Platane, Bambouseraies… & les œuvres réalisées en résonance avec l’architecture et le site : Paul…

©Pierre-Alain Challier