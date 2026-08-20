Visite commentée : le château de l’Herbaudière et son cimetière familial, Château de l’Herbaudière, Saivres

Informations pratiques

Visite commentée : le château de l’Herbaudière et son cimetière familial Samedi 19 septembre, 15h30 Château de l’Herbaudière Deux-Sèvres

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Proposée par Augé, Saivres, Azay-le-Brûlé patrimoine et paysages, avec le soutien de l’Association pour la sauvegarde des cimetières familiaux protestants et du Comité participatif de Saivres, cette visite invite à découvrir un remarquable patrimoine bâti et paysager au cœur de la commune de Saivres.

Mentionnée dès 1344, la seigneurie de l’Herbaudière fut marquée pendant près de deux siècles par la famille de Neuport. C’est à Philippe de Neuport que l’on doit l’édification du logis actuel, vers 1599. L’ensemble forme un quadrilatère composé du corps de logis et de trois ailes de communs, flanqué de deux tours coiffées de poivrières. La porte d’entrée, ornée d’une niche à statuette encadrée de deux oculi, témoigne du raffinement de cette architecture de transition entre la Renaissance et le XVIIe siècle. Inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1994, le château demeure aujourd’hui une propriété privée.

La visite se déroule aux abords du domaine et permet de découvrir les extérieurs du château et de ses dépendances, ainsi que le parc paysager, qui offre un remarquable point de vue sur la vallée du Chambon.

Elle se prolonge par la découverte du cimetière familial protestant attenant au domaine, précieux témoignage de l’histoire religieuse et sociale du Poitou, directement lié à l’histoire de la famille de Neuport, elle-même protestante.

Entre patrimoine bâti, mémoire familiale et paysage naturel, cette visite propose une lecture vivante de l’histoire locale, portée par l’engagement conjoint des associations patrimoniales et du Comité participatif de Saivres.

Château de l’Herbaudière L’herbaudière, 79400 Saivres Saivres 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 40 22 17 »}] Le château de l’Herbaudière, à Saivres, est mentionné dès 1344. Son logis actuel fut édifié vers 1599 pour Philippe de Neuport, dont la famille marqua le lieu pendant près de deux siècles. L’édifice forme un quadrilatère avec trois ailes de communs, deux tours à poivrières et une porte d’entrée ornée d’une niche à statuette. Vendu comme bien national à la Révolution, il est inscrit aux Monuments Historiques depuis 1994, il demeure une propriété privée.

Proposée par Augé, Saivres, Azay-le-Brûlé patrimoine et paysages, avec le soutien de l’Association pour la Sauvegarde des Cimetières Familiaux Protestants et du Comité participatif de Saivres, cette …

© P. Bourdet ASCFP