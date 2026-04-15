Visite commentée: Le futur, c’est quoi ?, MEG, Genève
Visite commentée: Le futur, c’est quoi ?, MEG, Genève dimanche 21 juin 2026.
Visite commentée: Le futur, c’est quoi ? Dimanche 21 juin, 14h30 MEG
CHF 12.- (normal) / CHF 8.- (réduit), accès à l’exposition compris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T14:30:00+02:00 – 2026-06-21T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T14:30:00+02:00 – 2026-06-21T16:00:00+02:00
Qu’est-ce que le « futur » pour vous ? Cette visite participative vous propose de prendre un moment pour réfléchir ensemble aux différentes manières de concevoir l’avenir et d’entrer en relation avec lui. Des cartes de tarots aux robots en passant par des installations artistiques, vous découvrez comment les sociétés humaines envisagent des futurs possibles. Ce parcours incite à activer nos imaginaires pour penser des futurs désirables. Et si cela influençait notre pouvoir d’agir pour demain ?
Prochaines dates des visites commentées:
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MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-meg.geneve.ch/api/1/redirect/product?id=1117139318&lang=fr »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/
Visite de l’exposition temporaire. Exposition temporaire. Le dimanche 21 juin à 14h30.
© MEG
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