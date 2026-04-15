Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite commentée: Le futur, c’est quoi ?, MEG, Genève

Visite commentée: Le futur, c’est quoi ?, MEG, Genève

Visite commentée: Le futur, c’est quoi ?, MEG, Genève dimanche 21 juin 2026.

Lieu : MEG

Adresse : Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève

Ville : 1200 Genève

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : CHF 12.- (normal) / CHF 8.- (réduit), accès à l’exposition compris

Visite commentée: Le futur, c’est quoi ? Dimanche 21 juin, 14h30 MEG

CHF 12.- (normal) / CHF 8.- (réduit), accès à l’exposition compris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T14:30:00+02:00 – 2026-06-21T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T14:30:00+02:00 – 2026-06-21T16:00:00+02:00

Qu’est-ce que le « futur » pour vous ? Cette visite participative vous propose de prendre un moment pour réfléchir ensemble aux différentes manières de concevoir l’avenir et d’entrer en relation avec lui. Des cartes de tarots aux robots en passant par des installations artistiques, vous découvrez comment les sociétés humaines envisagent des futurs possibles. Ce parcours incite à activer nos imaginaires pour penser des futurs désirables. Et si cela influençait notre pouvoir d’agir pour demain ?

Prochaines dates des visites commentées:
Jeudi 9 juillet
Dimanche12 juillet
Jeudi 13 août
Dimanche 16 août
Dimanche 20 septembre
Samedi 24 octobre
Dimanche 15 novembre
Samedi 5 décembre
Dimanche 3 janvier

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-meg.geneve.ch/api/1/redirect/product?id=1117139318&lang=fr »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/
Visite de l’exposition temporaire. Exposition temporaire. Le dimanche 21 juin à 14h30.

© MEG

À voir aussi à Genève