Visite commentée: Le futur, c’est quoi ?, MEG, Genève

Visite commentée: Le futur, c’est quoi ? Dimanche 21 juin, 14h30 MEG

CHF 12.- (normal) / CHF 8.- (réduit), accès à l’exposition compris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T14:30:00+02:00 – 2026-06-21T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T14:30:00+02:00 – 2026-06-21T16:00:00+02:00

Qu’est-ce que le « futur » pour vous ? Cette visite participative vous propose de prendre un moment pour réfléchir ensemble aux différentes manières de concevoir l’avenir et d’entrer en relation avec lui. Des cartes de tarots aux robots en passant par des installations artistiques, vous découvrez comment les sociétés humaines envisagent des futurs possibles. Ce parcours incite à activer nos imaginaires pour penser des futurs désirables. Et si cela influençait notre pouvoir d’agir pour demain ?

Prochaines dates des visites commentées:

Jeudi 9 juillet

Dimanche12 juillet

Jeudi 13 août

Dimanche 16 août

Dimanche 20 septembre

Samedi 24 octobre

Dimanche 15 novembre

Samedi 5 décembre

Dimanche 3 janvier

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-meg.geneve.ch/api/1/redirect/product?id=1117139318&lang=fr »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Visite de l’exposition temporaire. Exposition temporaire. Le dimanche 21 juin à 14h30.

© MEG