Visite commentée : le musée Lamothe Cadillac, St Nicolas de la Grave, Saint-Nicolas-de-la-Grave

samedi 19 septembre 2026 · St Nicolas de la Grave · Saint-Nicolas-de-la-Grave

Informations pratiques

Visite commentée : le musée Lamothe Cadillac 19 et 20 septembre St Nicolas de la Grave Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Participez à une visite guidée en compagnie de Danielle Jacquelin.

Puis laissez-vous emporter par « Récits du Nouveau Monde, sur les pas de Lamothe-Cadillac », racontés par Alice Courvoisier, conteuse.

St Nicolas de la Grave Rue Gambetta, 82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave Saint-Nicolas-de-la-Grave 82210 Tarn-et-Garonne Occitanie

Visites guidées avec Danielle JACQUELIN

©SK