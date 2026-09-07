Visite commentée : le parcours des églises de Sos en Albret, Église Saint-Barthélemy, Sos

Informations pratiques

Visite commentée : le parcours des églises de Sos en Albret Samedi 19 septembre, 08h30 Église Saint-Barthélemy Lot-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T09:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T09:00:00+02:00

Un membre du conseil municipal accueillera les visiteurs et leur présentera le lieu, son histoire ainsi que les circonstances de sa restauration.

Église Saint-Barthélemy 173 chemin de la Riberotte Gueyze 47170 Sos 47170 Gueyze Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0686523298 Cette église romane, inscrite au titre des Monuments historiques, constitue un remarquable témoignage de l’architecture médiévale. Elle a conservé les principales caractéristiques de l’art roman, faisant de cet édifice un élément majeur du patrimoine historique et architectural de la commune. Parking autour de l’eglise

Un membre du conseil municipal recevra les visiteurs et leur commentera le lieu, son histoire et les circonstances de sa remise en état.

©Marie France Bourdon