Visite commentée : « Le quartier juif de La Réole au Moyen Âge », Place Albert Rigoulet, La Réole

Informations pratiques

Visite commentée : « Le quartier juif de La Réole au Moyen Âge » Dimanche 20 septembre, 14h30 Place Albert Rigoulet Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, suivez cette visite inédite aux côtés d’un guide-conférencier et partez à la découverte de l’ancien quartier juif de la ville, situé entre la rue du Sault, l’impasse des Galants et la rue Bellot des Minières.

Ce secteur abrite de nombreuses maisons médiévales et Renaissance. La visite sera également l’occasion de pousser les portes d’un jardin habituellement inaccessible au public.

Place Albert Rigoulet Place Albert Rigoulet, 33190 La Réole La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, suivez cette visite inédite avec notre guide-conférencier qui vous emmènera à la découverte de l’ancien quartier juif de la ville (entre la rue du…

©Bayle-Videau