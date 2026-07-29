Visite commentée Le Saumonier PA de la Ville ès Passants 1 Dinard
jeudi 27 août 2026 · PA de la Ville ès Passants 1 · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Visite commentée Le Saumonier
PA de la Ville ès Passants 1 Le Saumonier Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 17:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Tous les jeudis à 17h pendant les vacances soclaires, découvrez les méthodes traditionnelles de saurissage salage au sel sec, fumage à la ficelle, tranchage à la main.
À l’issue de la visite, vous saurez distinguer les différents signes de qualité du saumon fumé selon ses origines et la façon dont il a été travaillé.
Il est préférable de réserver au 02 99 56 02 13.
Tous les jeudis pendant les vacances scolaire 17h Le Saumonier Dinard .
PA de la Ville ès Passants 1 Le Saumonier Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 56 02 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite commentée Le Saumonier Dinard a été mis à jour le 2026-07-22 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
À voir aussi à Dinard (Ille-et-Vilaine)
- Concours du plus beau château de sable Promenade des Alliés Dinard 29 juillet 2026
- Visite guidée La Promenade du Clair de Lune Dinard 29 juillet 2026
- Jumping International de Dinard 5* Centre Equestre du Val-Porée Dinard 30 juillet 2026
- Animation Plage du Prieuré Gymnastique Plage du Prieuré Dinard 30 juillet 2026
- Marche Nordique par l’Athlétique Côte d’Émeraude Plage du Prieuré Dinard 30 juillet 2026