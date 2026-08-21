Visite commentée : Le Vieux-Hombourg, petite cité de caractère, Bourg médieval, Hellering

Informations pratiques

Visite commentée : Le Vieux-Hombourg, petite cité de caractère Dimanche 20 septembre, 14h00 Bourg médieval Moselle

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Accompagné par un guide passionné, laissez-vous porter par les récits médiévaux et industriels qui ont marqué ces lieux. Du sommet de son éperon rocheux, le Vieux-Hombourg, labellisé Petite Cité de Caractère, vous dévoile ses trésors : les restes de remparts, la collégiale Saint-Étienne, les vestiges du château et la charmante chapelle Sainte-Catherine. Un voyage à travers les siècles, entre chevaliers, compositeurs et forgerons, qui vous plonge au cœur d’un passé glorieux.

Gratuit sur inscription auprès de l’Office de tourisme au 03 87 90 53 53.

Bourg médieval Quartier du Vieux-Hombourg, 57470 Hombourg-Haut Hellering 57470 Moselle Grand Est 03 87 90 53 53 http://www.tourismepaysdefreyming-merlebach.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0387905353 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@tourismefreyming-merlebach.fr »}] Surplombant la vallée de la Rosselle, une longue colline aux flancs abrupts confère à Hombourg-Haut un aspect très particulier : les maisons, enserrées dans les anciennes fortifications, évoquent le passé de la vieille cité, et ses monuments témoignent encore des gloires d’antan.

Accompagné par un guide passionné, laissez-vous porter par les récits médiévaux et industriels qui ont marqué ces lieux. Du sommet de son éperon rocheux, le Vieux-Hombourg, labellisé Petite Cité de :…

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