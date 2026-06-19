Visite commentée Les Dessous de Bassou Rue de la rivière Charmoy mercredi 29 juillet 2026.

Charmoy

Visite commentée Les Dessous de Bassou

Rue de la rivière Parking du City Stade Charmoy Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 09:30:00

fin : 2026-07-29 13:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Au cœur de la vallée de l’Yonne, Bassou est un village qui a vu défiler les siècles, les voyageurs et les grandes pages de l’Histoire. Occupé dès l’Antiquité, comme l’ont confirmé les découvertes archéologiques réalisées sur son territoire, il s’est développé le long d’un axe de circulation emprunté depuis toujours par les hommes la voie romaine.

Au fil de cette visite commentée, remontez le temps à la rencontre des Celtes, des Gallo-Romains, des marchands, des bateliers et de tous ceux qui ont contribué à façonner le village. De l’ancienne voie romaine aux rives de l’Yonne, découvrez les anecdotes qui ont marqué Bassou, le passage de personnages célèbres et les souvenirs laissés par les péniches qui animaient autrefois la rivière.

Mais Bassou possède également une histoire gourmande. Le village est reconnu pour l’une des spécialités les plus emblématiques de la gastronomie bourguignonne l’escargot au beurre d’ail. Durant la visite, la Maison Billot proposera une dégustation. Fondée en 1912 et profondément attachée à ses racines bassoliennes, elle perpétue depuis plus d’un siècle un savoir-faire qui contribue au rayonnement du village bien au-delà des frontières de l’Yonne. Suivi peu après d’un moment convivial au 360 afin de se reposer à l’ombre de leur terrasse avec de bonnes gougères.

Entre patrimoine, archéologie, navigation, gastronomie et histoires étonnantes, faîtes-vous surprendre par Bassou, ce petit village dont les souvenirs traversent plus de deux mille ans d’histoire. .

Rue de la rivière Parking du City Stade Charmoy 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 80 03 70 ot.migennes@wanadoo.fr

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English : Visite commentée Les Dessous de Bassou

L’événement Visite commentée Les Dessous de Bassou Charmoy a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Migennes