Visite commentée : l’histoire du Grand Hôtel, Esplanade du Grand Hôtel, Font-Romeu-Odeillo-Via

Informations pratiques

Visite commentée : l’histoire du Grand Hôtel Samedi 19 septembre, 14h00 Esplanade du Grand Hôtel Pyrénées-Orientales

Gratuit. Pas de limite de place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

L’histoire du Grand Hôtel sera racontée sur l’esplanade. Le public pourra découvrir son grand escalier, seul vestige encore visible, ainsi que des photographies d’époque.

Esplanade du Grand Hôtel R27, 66120 Font-romeu Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie 06 10 50 38 96 Hôtel construit en 1910 pour accueillir touristes et personnalités.

L établissement se targue de posséder la plus grande véranda du monde Stationnement sur la rue

L’histoire du grand hôtel sera raconté sur l’esplanade. Seul, le grand escalier reste visible pour le public et des représentations photographiques de l’époque.

©Nicole Lesavre