Visite commentée : Lussan, patrimoine, renaissance et avenir, Jardin des Buis, Lussan

Informations pratiques

Visite commentée : Lussan, patrimoine, renaissance et avenir Dimanche 20 septembre, 11h00, 11h30 Jardin des Buis Gard

Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Lussan, parlons-en !

Au fil des générations, les Lussannais font vivre leur patrimoine environnemental et historique. Agriculteurs, éleveurs, acteurs d’un tourisme attentif et respectueux, animations et labels ouvrent de nouvelles perspectives d’avenir.

Garder ce patrimoine vivant est une priorité.

Jardin des Buis Rue de la Ritournelle, 30580 Lussan Lussan 30580 Gard Occitanie 06 79 72 53 27 [{« type »: « phone », « value »: « 06 79 72 53 27 »}] Situé sur le rempart sud de Lussan, le jardin est conçu en résonance avec son environnement et bénéficie d’une vue infinie sur la garrigue. La végétation méditerranéenne est ici reine, puisque ce jardin écologique associe essences de la garrigue à une inspiration de l’art de la taille japonais « Niwaki ». Cette pratique attentive de la conduite des arbres et arbustes est mise en pratique dans l’objectif d’aménager des transparences, perspectives et vues sur un espace de 400 mètres carrés dédié au bien-être.

Lussan, parlons en !

©thierryvieillot