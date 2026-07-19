Visite commentée Maison du Littoral Journées du Patrimoine chemin du phare Perros-Guirec

Informations pratiques

Perros-Guirec

Visite commentée Maison du Littoral Journées du Patrimoine

chemin du phare Maison du Littoral Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite commentée Ploumanac’h, le paysage raconte l’histoire . Entre lecture du paysage et découverte du patrimoine, laissez Ploumanac’h vous raconter l’Histoire, son histoire! .

chemin du phare Maison du Littoral Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 62 77

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English :

L’événement Visite commentée Maison du Littoral Journées du Patrimoine Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme de Perros-Guirec