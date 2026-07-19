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AGENDA · Perros-Guirec

Visite commentée Maison du Littoral Journées du Patrimoine chemin du phare Perros-Guirec

samedi 19 septembre 2026 · chemin du phare · Perros-Guirec

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
chemin du phare
Adresse
Maison du Littoral
Ville
22700 Perros-Guirec
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Perros-Guirec

Visite commentée Maison du Littoral Journées du Patrimoine

chemin du phare Maison du Littoral Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite commentée Ploumanac’h, le paysage raconte l’histoire . Entre lecture du paysage et découverte du patrimoine, laissez Ploumanac’h vous raconter l’Histoire, son histoire!   .

chemin du phare Maison du Littoral Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 62 77 

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English :

L’événement Visite commentée Maison du Littoral Journées du Patrimoine Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme de Perros-Guirec

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