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AGENDA · Le Pouzin

visite commentée mini-conférence, Temple, Le Pouzin

samedi 19 septembre 2026 · Temple · Le Pouzin

visite commentée mini-conférence, Temple, Le Pouzin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Temple
Adresse
avenue Marcel Nicolas 07250 Le Pouzin
Ville
07250 Le Pouzin
Département
Ardèche

visite commentée mini-conférence Samedi 19 septembre, 10h00 Temple Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visite du temple , conférence 10 minutes toutes les heures , sauf de 12h à 13H

Temple avenue Marcel Nicolas 07250 Le Pouzin Le Pouzin 07250 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes
Visite du temple , conférence 10 minutes toutes les heures , sauf de 12h à 13H

©Colette Gardien