AGENDA · Le Pouzin
visite commentée mini-conférence, Temple, Le Pouzin
samedi 19 septembre 2026 · Temple · Le Pouzin
Informations pratiques
visite commentée mini-conférence Samedi 19 septembre, 10h00 Temple Ardèche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Visite du temple , conférence 10 minutes toutes les heures , sauf de 12h à 13H
Temple avenue Marcel Nicolas 07250 Le Pouzin Le Pouzin 07250 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes
Visite du temple , conférence 10 minutes toutes les heures , sauf de 12h à 13H
©Colette Gardien