visite commentée mini-conférence, Temple, Le Pouzin

Informations pratiques

visite commentée mini-conférence Samedi 19 septembre, 10h00 Temple Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visite du temple , conférence 10 minutes toutes les heures , sauf de 12h à 13H

Temple avenue Marcel Nicolas 07250 Le Pouzin Le Pouzin 07250 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Visite du temple , conférence 10 minutes toutes les heures , sauf de 12h à 13H

©Colette Gardien