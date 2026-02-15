Visite commentée ou libre à l’église, à la chapelle St Ploto et à la tour et son musée, Musée Raymond Rochette, Saint-Sernin-du-Bois

Informations pratiques

Visite commentée ou libre à l’église, à la chapelle St Ploto et à la tour et son musée 19 et 20 septembre Musée Raymond Rochette Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir la chapelle St Ploto à Gamay, ouverte pour l’occasion.Vous pourrez y écouter l’histoire du site, mise en musique.

Mais aussi dans le bourg l’église prieurale et la Tour de Saint Sernin du bois et son musée !

Visite libre du musée au rez-de chaussée, incluant une projection vidéo circulaire.

Salle des maquettes au deuxième niveau du donjon : découvrez en continu une installation vidéo et musicale sur un alambic présent au village pendant des décennies et maintenant disparu et une exposition de photos anciennes.

Salle d’archives des peintures de Raymond Rochette au troisième niveau du donjon : une exposition des peintures de M.Raymond Rochette et d’esquisses à découvrir ainsi que la présentation d’un chevalet numérique permettant d’admirer les nombreuses œuvres du peintre numérisées.

Musée Raymond Rochette Esplanade Raymond Rochette, 71200 Saint-Sernin-du-Bois Saint-Sernin-du-Bois 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 95 57 52 38 https://www.creusotmontceautourisme.fr/offres/musee-du-donjon-musee-raymond-rochette-saint-sernin-du-bois-fr-4182283/ https://www.saintsernindubois.net/ Le donjon (ou la tour) abrite au rez-de-chaussée le musée Raymond Rochette, pour un saisissant raccourci historique à travers ses trois sections : paléontologique, archéologique et ethnologique (dalles avec empreintes, vestiges de l’époque gallo-romaine, éléments d’avion de la seconde guerre mondiale, informations sur des personnages ayant marqués la vie du village, métiers et outils d’autrefois, de nombreux documents, photos, témoins du passé de la commune…). À 1h15 de Paris en TGV (Gare Le Creusot – Montceau-les-Mines – Montchanin)

Venez découvrir la chapelle St Ploto à Gamay, ouverte pour l’occasion.Vous pourrez y écouter l’histoire du site, mise en musique.

© Gilbert Brochot