Randonnées mensuelles Saint-Sernin-du-Bois

Randonnées mensuelles Saint-Sernin-du-Bois dimanche 15 février 2026.

Randonnées mensuelles

Le Bourg, Esplanade R. Rochette Saint-Sernin-du-Bois Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 14:00:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-02-15 2026-03-08 2026-06-28 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-10-04 2026-11-21

randonnées pédestres accompagnées, 10 km, gratuit   .

Le Bourg, Esplanade R. Rochette Saint-Sernin-du-Bois 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 57 52 38  contact@saintsernindubois.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnées mensuelles

L’événement Randonnées mensuelles Saint-Sernin-du-Bois a été mis à jour le 2026-01-19 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)