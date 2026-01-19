Randonnées mensuelles Saint-Sernin-du-Bois
Randonnées mensuelles Saint-Sernin-du-Bois dimanche 15 février 2026.
Randonnées mensuelles
Le Bourg, Esplanade R. Rochette Saint-Sernin-du-Bois Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-15 14:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-02-15 2026-03-08 2026-06-28 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-10-04 2026-11-21
randonnées pédestres accompagnées, 10 km, gratuit .
Le Bourg, Esplanade R. Rochette Saint-Sernin-du-Bois 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 57 52 38 contact@saintsernindubois.net
English : Randonnées mensuelles
L’événement Randonnées mensuelles Saint-Sernin-du-Bois a été mis à jour le 2026-01-19 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)