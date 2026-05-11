Saint-Sernin-du-Bois

Randonnée de l’USSS

Stade Joseph Simonin Saint-Sernin-du-Bois Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20 20:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Randonnée pédestre de 5-10-15 km dans les bois de Saint-Sernin-du-Bois, ravitaillements sur les parcours du 10 et 15 km, collation à l’arrivée pour tous les parcours.

5 km départ entre 17h et 20h. 10 km départ entre 17h et 19h30. 15 km départ entre 16h et 17h30. .

Stade Joseph Simonin Saint-Sernin-du-Bois 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 53 51 08 lilia.jerome@orange.fr

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English : Randonnée de l’USSS

L’événement Randonnée de l’USSS Saint-Sernin-du-Bois a été mis à jour le 2026-05-11 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)