Randonnée hebdomadaire Le Bourg Saint-Sernin-du-Bois vendredi 3 juillet 2026.
Le Bourg Esplanade R. Rochette Saint-Sernin-du-Bois Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-10
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31
Randonnée pédestre accompagnée, 10 km, gratuit. Départ 18h30. .
Le Bourg Esplanade R. Rochette Saint-Sernin-du-Bois 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 57 52 38 contact@saintsernindubois.net
