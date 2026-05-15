Scènes en Campagne Chapelle Saint-Plotot Saint-Sernin-du-Bois
Scènes en Campagne Chapelle Saint-Plotot Saint-Sernin-du-Bois vendredi 5 juin 2026.
Saint-Sernin-du-Bois
Scènes en Campagne
Chapelle Saint-Plotot Allée Saint-Plotot Saint-Sernin-du-Bois Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Du 2 au 30 juin, le Département de Saône-et-Loire organise la 5e édition de Scènes en campagne.
L’occasion de profiter de spectacles de qualité, dans des lieux insolites… à deux pas de chez vous !
Pendant tout le mois de juin, profitez de spectacles de qualité dans des lieux insolites et patrimoniaux.
Cirque, spectacles de rue, musique, chant, théâtre, danse contemporaine et hip-hop rythmeront neuf soirées estivales, à proximité de sites patrimoniaux remarquables à (re)découvrir.
Retrouvez le teaser en vidéo dans la galerie.
Programme
À 18h30, visite découverte par l’association les Amis de Saint-Sernin-du-Bois
À 19h30, Bugging par la Compagnie Tocade danse contemporaine
À 20h30, Les Amazones par l’École du spectateur, comédie musicale
| Gratuit | Plein air | Tout public | Culture | Patrimoine | Spectacle vivant | Festival | Scènes en campagne .
Chapelle Saint-Plotot Allée Saint-Plotot Saint-Sernin-du-Bois 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 31 36 04 l.doudon@saoneetloire71.fr
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English : Scènes en Campagne
L’événement Scènes en Campagne Saint-Sernin-du-Bois a été mis à jour le 2026-05-15 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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