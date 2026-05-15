Scènes en Campagne Chapelle Saint-Plotot Saint-Sernin-du-Bois

Saint-Sernin-du-Bois

Scènes en Campagne

Chapelle Saint-Plotot Allée Saint-Plotot Saint-Sernin-du-Bois Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Du 2 au 30 juin, le Département de Saône-et-Loire organise la 5e édition de Scènes en campagne.

L’occasion de profiter de spectacles de qualité, dans des lieux insolites… à deux pas de chez vous !

Pendant tout le mois de juin, profitez de spectacles de qualité dans des lieux insolites et patrimoniaux.

Cirque, spectacles de rue, musique, chant, théâtre, danse contemporaine et hip-hop rythmeront neuf soirées estivales, à proximité de sites patrimoniaux remarquables à (re)découvrir.

Retrouvez le teaser en vidéo dans la galerie.

Programme

À 18h30, visite découverte par l’association les Amis de Saint-Sernin-du-Bois

À 19h30, Bugging par la Compagnie Tocade danse contemporaine

À 20h30, Les Amazones par l’École du spectateur, comédie musicale

| Gratuit | Plein air | Tout public | Culture | Patrimoine | Spectacle vivant | Festival | Scènes en campagne .

Chapelle Saint-Plotot Allée Saint-Plotot Saint-Sernin-du-Bois 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 31 36 04 l.doudon@saoneetloire71.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Scènes en Campagne

L’événement Scènes en Campagne Saint-Sernin-du-Bois a été mis à jour le 2026-05-15 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)