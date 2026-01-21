Randonnée mensuelle Le Bourg Saint-Sernin-du-Bois
Randonnée mensuelle Le Bourg Saint-Sernin-du-Bois dimanche 28 juin 2026.
Randonnée mensuelle
Le Bourg Esplanade R. Rochette Saint-Sernin-du-Bois Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Randonnée pédestre accompagnée, 10 km, gratuit. .
Le Bourg Esplanade R. Rochette Saint-Sernin-du-Bois 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 57 52 38 contact@saintsernindubois.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée mensuelle
L’événement Randonnée mensuelle Saint-Sernin-du-Bois a été mis à jour le 2026-01-21 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II