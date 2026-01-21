Randonnée mensuelle Le Bourg Saint-Sernin-du-Bois

Randonnée mensuelle

Le Bourg Esplanade R. Rochette Saint-Sernin-du-Bois Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Randonnée pédestre accompagnée, 10 km, gratuit. .

Le Bourg Esplanade R. Rochette Saint-Sernin-du-Bois 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 57 52 38 contact@saintsernindubois.net

