Exposition Au fil du Patch Place Salignac-Fénelon Saint-Sernin-du-Bois
Exposition Au fil du Patch Place Salignac-Fénelon Saint-Sernin-du-Bois samedi 23 mai 2026.
Saint-Sernin-du-Bois
Exposition Au fil du Patch
Place Salignac-Fénelon Mairie Salle des Mariage au 1er étage Saint-Sernin-du-Bois Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-29 18:30:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-26
Exposition de Patchwork broderie Sashiko. .
Place Salignac-Fénelon Mairie Salle des Mariage au 1er étage Saint-Sernin-du-Bois 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 93 54 24 evelyne.regniaud@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Au fil du Patch
L’événement Exposition Au fil du Patch Saint-Sernin-du-Bois a été mis à jour le 2026-04-24 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II
À voir aussi à Saint-Sernin-du-Bois (Saône-et-Loire)
- Nature et patrimoine Saint-Sernin-du-Bois Saône-et-Loire 1 mai 2026
- Le Mesvrin Saint-Sernin-du-Bois Saône-et-Loire 1 mai 2026
- Entre étangs et vieilles pierres Saint-Sernin-du-Bois Saône-et-Loire 1 mai 2026
- Randonnée mensuelle Le Bourg Saint-Sernin-du-Bois 28 juin 2026
- Randonnée hebdomadaire Le Bourg Saint-Sernin-du-Bois 3 juillet 2026