Saint-Sernin-du-Bois

Exposition Au fil du Patch

Place Salignac-Fénelon Mairie Salle des Mariage au 1er étage Saint-Sernin-du-Bois Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-29 18:30:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-26

Exposition de Patchwork broderie Sashiko. .

Place Salignac-Fénelon Mairie Salle des Mariage au 1er étage Saint-Sernin-du-Bois 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 93 54 24 evelyne.regniaud@free.fr

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English : Exposition Au fil du Patch

L’événement Exposition Au fil du Patch Saint-Sernin-du-Bois a été mis à jour le 2026-04-24 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II